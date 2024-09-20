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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Amcası Mehmet Yerlikaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

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85 yaşında vefat eden Mehmet Yerlikaya, Konya'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın vefat eden amcası Mehmet Yerlikaya, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yerlikaya'nın 85 yaşındaki amcası Mehmet Yerlikaya, sabah saatlerinde vefat etti.
Yerlikaya'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Selçuklu ilçesindeki Mürşit Pınar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı bakan yardımcıları ve milletvekilleri ile yakınları katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Amcası Mehmet Yerlikaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

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