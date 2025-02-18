İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mardin'de Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yerlikaya, kentteki temasları kapsamında Valilik ziyaretinde bulundu.

Şeref defterini imzalayan Yerlikaya, Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

Daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir araya geldi.

Buradan merkez Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde'ye geçen Bakan Yerlikaya, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsünü de ziyaret eden Yerlikaya, usta öğreticilerle görüştü.

Ziyaretlerde Yerlikaya'ya AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak da eşlik etti.