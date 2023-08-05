İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa'da Aşure Dağıttı

Şehir Buluşmaları programı dolayısıyla Manisa'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ettikten sonra öğle namazının ardından Hatuniye Camiinde aşure dağıttı ardından da Kurşunluhan'da esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa'da düzenlenen 'Şehir buluşmaları' toplantısının ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir kahvehanede vatandaşlarla buluşan Bakan Yerlikaya öğle namazının kıldıktan sonra Hatuniye Camii bahçesinde Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen aşure dağıtımına katıldı. Manisa'nın yeni İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yaptırılan duanın ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Mücahit Arınç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte aşure dağıtan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Manisa'yı ziyaret ediyorum. Hava çok sıcak ama Manisalı hemşehrilerimizin misafirperverliği, güler yüzü daha da sıcak. Şehzadeler Belediye Başkanımız hemşehrilerine çok güzel aşure ikramında bulunacak. Ben bugüne kadar ki hizmetleri nedeniyle değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. O hemşehrilerine ikram ediyor, Allah da ona ikram etsin" dedi.

Aşure dağıtımının ardından tarihi Kurşunluhan'da Şehzadeler Mehter Takımı eşliğinde karşılanan Bakan Yerlikaya Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından ortak düzenlenen kurs atölyelerini ziyaret etti. Türk Kadınlar Konseyi Türkiye geneli Şubelerden Sorumlu Başkanı ve Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi (MABEZ) Başkanı Mübeccel Kafkaslı tarafından ziyarette Bakan Yerlikaya'ya 600 yıllık geçmişi olan ve terletmeyen özelliğiyle çok tercih edilen Manisa Bezinden yapılan ürünlerden hediye edildi. - MANİSA