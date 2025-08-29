İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nın ardından konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "8 Aralık 2024, yani Suriye'nin özgürleşmesinden bugüne kadar ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu. Bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur." dedi.

Bakan Yerlikaya, Kütahya'da Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, Kütahya'nın yalnızca çiniyle, kültürüyle, tabiatıyla değil, milletin hür yaşama iradesini dünyaya haykırdığı Dumlupınar Zaferi ile anıtlaşmış topraklar olduğunu dile getirdi.

Bundan 103 yıl önce 29 Ağustos'tan 30 Ağustos'a uzanan o gece Kütahya'da yazılan destanın Türk milletinin bağımsızlığına mühür vurduğunu ifade eden Yerlikaya, bugün yaptıkları toplantıyla o kutlu iradenin bugünkü temsilcileri olarak aynı kararlılıkla sahada olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı olarak çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Yerlikaya, "İnsanı merkeze alan, demokratik değerlerle, hak ve özgürlüklerle uyumlu, hukukun üstünlüğünü esas alan bir güvenlik anlayışı inşa ediyoruz. Bugünün dünyasında tehditler değişiyor ama bizim yaklaşımımız net. Kötülüğü kaynağında kurutmak, durdurmak, suç işleyenleri yakalayıp adalete teslim etmek. İşte bu anlayışla veriye, analize, teknolojiye dayalı, önleyici güvenlik politikalarını hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye, milyonların duasıyla yazılan yeni bir destandır"

Bakan Yerlikaya, yarının şanla, şerefle yazılan tarihin en anlamlı günlerinden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"30 Ağustos sadece bir askeri zafer değil, millet olma bilincimizin şahikasıdır. Sultan Alparslan ile Malazgirt'te açılan kapı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Dumlupınar'da sonsuza dek mühürlenmiştir. Malazgirt'teki ruh ne ise Dumlupınar'daki direniş de odur. Bugün suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadele aynı ruhun yansımasıdır. Biz bu mücadeleyi sadece silahla değil, bir milletin imanıyla, iradesiyle, vicdanıyla veriyoruz. Terörsüz Türkiye, milyonların duasıyla yazılan yeni bir destandır. Ayrılık tohumu ekenlere karşı 86 milyonun kardeşlik harcını karıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. O gün yakılan istiklal meşalesi bugün de bizlere yol gösteriyor. Bugün de kardeşliğimizin ve birliğimizin en büyük teminatı olmaya devam ediyor."

Milletin hasret çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmaya çok az kaldığını dile getiren Yerlikaya, "Bu huzur iklimini kalıcı kılmaya, bu büyük yürüyüşü istikrarlı bir şekilde sürdürmeye kararlıyız. İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelle her ilde, her ilçede, her sokakta milletimizin hizmetindeyiz. " dedi.

"Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 190 bin 172"

Ali Yerlikaya, Kütahya'da özellikle vurgu yapmak istediği konunun, Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreci olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere ülkemiz, göç yönetimini Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esed zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur. 8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş talepleri arttı. Bu süreçte de ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında oldu. Olmaya da devam ediyor. 8 Aralık 2024, yani Suriye'nin özgürleşmesinden bugüne kadar ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu. Bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur.

2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 3 milyon 535 bin 898 iken ağustos 2025 tarihi itibarıyla 2 milyon 506 bin 740'a düşmüştür. Bu süreçte Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir."

Kütahya'da olayları aydınlatma oranı yüzde 100

Kütahya'da yürüttükleri huzur ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen katalog 10 önemli suçta, bu yılın 7 ayı geçen yılın 7 ayıyla kıyaslandığında, geçen sene 3 bin 29 olan olay sayısının bu yıl yüzde 4,5 azalarak 2 bin 893'e düştüğünü ifade etti.

Yerlikaya, özellikle altını çizmek istediği ve ilk defa bu şehirde gördükleri bir başarıdan da bahsetmek istediğini belirterek, "O da şu, aydınlatma oranı. Olay sayılarını düşürmek, azaltmak bizim temel görevimiz. Geçen yılla kıyaslandığı zaman aynı periyotta düşüş var ama geçen yıl aynı ilk 7 ayda aydınlatma oranı yüzde 98,8 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 100 olmuş." diye konuştu.

Geçen yıl 188 olan mal varlığına karşı işlenen suç sayısının bu yıl yüzde 14,4 düşürülerek 161'e indirildiğini dile getiren Yerlikaya, bu suçlarda aydınlatma oranının da Türkiye ortalamasının en az 5 puan üzerinde olduğunu ifade etti.

Ali Yerlikaya, bu yılın 7 ayında emniyet ve jandarma bölgesinde 56 hırsızlık olayı meydana geldiğini, bunun 30'unun emniyet, 26'sının jandarma bölgesinde olduğunu, emniyet bölgesinde gerçekleşen 30 hırsızlık olayında faillerin hepsinin, jandarma bölgesindekilerin ise şimdilik 23'ünün yakalandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, Kütahya'da 4 organize suç çetesinin çökertildiğini, 30 kişinin tutuklandığını, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını belirterek, ülke genelinde 82 bin 176 kişinin bu kabine döneminde tutuklandığını, 40 bin civarında da adli kontrol hükümleri uygulandığını anlattı.

Devriye ve ekiplerde ASELSAN tarafından üretilen 15 bin yaka kamerası olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, yılın başından itibaren 81 vilayet ve 922 ilçede asayiş önleyici ekipler, trafik, yunuslar ve jandarmanın şehir içi ve şehirler arası yollarda yaka kamerası envanterinin tamamlanmış olacağını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, kentteki programı kapsamında Kütahya Valiliğini, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.