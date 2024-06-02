İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'deki bina çökmesi olayını incelemek üzere İstanbul'a gitti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de üç katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a gitti.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Yerlikaya, AK Parti'nin bugün devam eden Kızılcahamam'daki istişare toplantısından ayrılarak, Küçükçekmece'de yaşanan olay ile ilgili incelemeler yapmak üzere İstanbul'a hareket etti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde üç katlı bir bina çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişinin yaralı kurtarılmıştı.