İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit ailesini ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit Teğmen Fikret Dinçer'in ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit Teğmen Fikret Dinçer'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramımızın 2. günü, kahraman şehidimiz Teğmen Fikret Dinçer'in Konya'daki baba ocağını ziyaret ettik, şehidimizin annesi Zübeyde ablamız, babası Ali ağabeyimiz, değerli eşi Şerife kardeşimiz ve biricik kızı Mina yavrumuz ile bir araya geldik. Dualarımız şehidimiz içindi, kahraman şehidimiz Fikret Dinçer, Kuzey Irak'ta 23 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştu. Aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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