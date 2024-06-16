İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da Bayramlaşma Törenine Katıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Konya'ya giderek Konya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, personelle bayramlaştıktan sonra Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçerek Konya protokolü ile görüşüp bayramlarını tebrik etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da bayramlaşma törenine katıldı.
Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Konya'ya gelen Yerlikaya, Konya İl Jandarma Komutanlığını ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bakan Yerlikaya, burada personelle bayramlaştı.
Daha sonra Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'ne gelen Yerlikaya, Konya protokolü ile görüşüp bayramlarını tebrik etti.