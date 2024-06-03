İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Konya'da 225 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Konya'da düzenlenen "MERCEK-20" operasyonunda; yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada; 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel