İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'le görüştü.

Yerlikaya, NSosyal hesabından İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmeyle ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel'le bir araya geldik, İçişleri Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürütülen işbirliği faaliyetlerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Üstel'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim."