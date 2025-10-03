Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'yi Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'yi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Yerlikaya, Kayseri belediyeciliği hakkında olumlu görüşlerini dile getirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Yerlikaya ilk olarak Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Ardından da Büyükşehir Belediyesi'ne giden Yerlikaya, burada açıklamalarda bulundu.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3 yıl kaymakamlık yaptığı için kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yerlikaya, "Bu güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kayseri belediyeciliği, Anadolu'da ses getiren, dünden bugüne örnek temsil olarak gösterilen bir belediyecilik. İnşallah gelecekte de aynı şekilde hemşehrilerimin beğenisi ile dışarıdaki diğer belediyelerin de örnek alması ile örnek belediyeciliğe devam edecek. Buna yürekten inanıyoruz. Her zaman sizlerle beraberiz. Kayseri'de 3 yıla yakın Felahiye'de kaymakamlık yaptım. Sizler aracılığıyla da Felahiye'deki dostlarımıza da ve kıymetli kardeşlerimize de selam ediyorum" dedi. Yerlikaya, saat 19.00'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 110'uncu Genel İdare Kurulu gala yemeğine katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar

Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Takı kuyruğunda servet bıraktılar
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.