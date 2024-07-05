İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'ye ziyarette bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirecek.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretler için geldiği Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret edecek. Sonrasında ise AFAD Güvenlik Toplantısı'na katılacak.