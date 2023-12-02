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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, Karadeniz Ereğli AFAD Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda arama kurtarma çalışmaları, zarar tespiti ve ödemelerle ilgili konular ele alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, Karadeniz Ereğli AFAD Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz Ereğli AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Valimiz, AFAD Başkanı'mız, DKK Karadeniz Bölge Komutanı'mız, Sahil Güvenlik Komutanı'mız, ilgili birim yöneticilerimizle hem arama kurtarma hem de zarar tespit çalışmalarımız ve ödemelerle ilgili değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik."

Kaynak: AA / Güncel

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