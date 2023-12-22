İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kahramanlar-34 Operasyonlarında 304 Şüpheli Yakalandı
Abone Ol
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, mücadeleye güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle aralıksız devam edeceklerini belirtti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 32 ide DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-34' operasyonlarında 304 şahıs yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel