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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kahramanlar-34 Operasyonlarında 304 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, mücadeleye güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle aralıksız devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 32 ide DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-34' operasyonlarında 304 şahıs yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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