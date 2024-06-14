Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla jandarma personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla jandarma personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gazi'nin ifade ettikleri gibi kahraman jandarmamız tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir Kanun Ordusu'dur. Jandarmamız, değerlerin en üstünde tuttuğun şualı ay yıldızınla, sonsuz vatan sevginle ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa. Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk İçişleri Bakanı Anıtkabir Jandarma Politika Güncel Haberler

Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

 Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp 'başkanlık' planını anlatmış

Bomba iddia! Abdullah Gül, Erdoğan'ı bizzat arayıp "başkanlık" planını anlatmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title