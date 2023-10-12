İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki medya temsilcileriyle buluştu: (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürdürülen kararlı çalışmalarla düzensiz göçmenlerin artık yeni göç rotası arayışında olduğunu belirterek, "Göçe kaynak olan ülkelerde şu konuşmalar geçiyor, organizatörlerin kendi aralarında.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürdürülen kararlı çalışmalarla düzensiz göçmenlerin artık yeni göç rotası arayışında olduğunu belirterek, "Göçe kaynak olan ülkelerde şu konuşmalar geçiyor, organizatörlerin kendi aralarında. Türkiye için diyor 'Sahaya çok sıkı basılıyor, sakın gitmeyin.'" dedi.

Yerlikaya, İstanbul'daki medya temsilcileriyle Beşiktaş Four Seasons Otel'de bir araya geldiği programdaki konuşmasında, yeni başladıkları mobil göç uygulamasındaki araçların sayısını kasımda 55'e çıkaracaklarını söyledi.

Kararlı çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Bu kararlı çalışmalarla düzensiz göçmenler artık, burası çok önemli, yeni göç rotası arayışında. Hem uluslararası medyaya yansıyan hem istihbari bilgilerde göçe kaynak olan ülkelerde şu konuşmalar geçiyor, organizatörlerin kendi aralarında. Türkiye için diyor 'Sahaya çok sıkı basılıyor, sakın gitmeyin.' Göçmen adaylarının konuşmaları da bize arz ediliyor. Diyor ki 'Ben bu parayı Türkiye rotasına vermem. Beni başka yerden götür.' 120 günde bu noktaya gelindi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, mobil göç uygulaması aracında bulunan sistemlerle turistleri kırmadan gerekli kontrollerin yapılacağını dile getirerek, bu çalışmaların yabancı düşmanlığıyla karıştırılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarihimizde, inancımızda, kültürümüzde yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş devletimizin tertemiz siciline birkaç kendini bilmezin leke sürmesine göz yumamayız." sözlerinin göçle mücadelelerinde vazgeçilmez ilkeleri olduğunu kaydetti.

"Siber vatanda da mücadele sürüyor"

Teknolojinin gelişimi, internet kullanımın artmasının siber suçlar ve bilişim hukuku gibi kavramları beraberinde getirdiğini anlatan Yerlikaya, artık "siber vatanda" da muharebe yapıldığının altını çizdi.

Yerlikaya, sanal devriyelerin 17 farklı alanı bulunduğunu belirterek, yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığını, bir bakıma suçluların ayak izlerini takip ederek büyük operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

İncelenen dijital materyaller sayesinde elde edilen ipuçlarıyla üst düzey terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da yapıldığını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Son 120 günde bilişim sistemlerine yönelik 64 operasyon düzenledik. Operasyonlar sonucu 86 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 31 tutuklandı. Ödeme sistemlerine yönelik gerçekleşen 239 operasyonda 916 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 307'si tutuklandı. Yasa dışı bahis konusunda 57 operasyon yapıldı, 288 şüpheli gözaltına alındı, 70'i tutuklandı. Siber dünyada en hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik 154 operasyonda 199 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 35'i tutuklandı. Ayrıca sosyal medya üzerinden algı çalışması yapanların da bu odakların amaçlarının da farkındayız. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz bot hesapların takibine büyük bir hassasiyetle devam ediyor."

"Asayişte 10 önemli suçun aydınlatma oranı yüzde 93,6"

Yerlikaya, kaçakçılığın her noktasında büyük mücadele verdiklerini ve operasyonların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Kaçakçılıkla mücadelede tarihi, ekonomiyi, sağlığı koruduklarına işaret eden Yerlikaya, düzenlenen 8 bin 672 operasyonda 10 bin 930 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 162'sinin tutuklandığını, 231'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Türkiye Yüzyılı'nın üretim, bilim, huzur ve güvenin yüzyılı olduğuna değinen Yerlikaya, asayiş olaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İçişleri ailesi olarak suç ve suçlarla mücadelede vatandaşlarımıza huzur ve güven vermeye devam ediyoruz. Son 120 günde asayişte, kişilere karşı meydana gelen önemli 10 suçun, tamamında olay sayılarında azalma var. Bu suçlardaki aydınlatma oranımız ise ortalama yüzde 93,6'dır. Yine son 120 günde güvenlik güçlerimizce aranması olan 92 bin 127 şahıs yakalandı. Bunların 79'unun on yıl ve üzeri, 1089'unun 5 ila 10, 1400'ünün 1 ila 5 ve kalanının 1 yıl hapis cezası bulunuyor."

"Deprem bölgesindeki 11 ilimizde toplamda 60 bin Esen Kart dağıtıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Geçici barınma hizmetleri kapsamında 192 bin 18 konteynerde 596 bin 457 vatandaşın kaldığını belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Konteyner kentlerimizde ise okuldan kreşe, camiden sağlık ocağına, park alanlarından mağaza ve marketlere kadar ihtiyaç duyulan sosyal donatılar bulunuyor. Bugüne kadar 337 bin 204 hanemize her ay kira yardımı yapıyoruz. Ödediğimiz kira yardımının toplamı 7 milyar 816 milyon lira. Biliyorsunuz AFAD Kızılay ortaklığıyla içerisinde aylık üç bin lira yüklenen marketlerde gıda ve benzeri alışveriş yapılabilen Esen Kart uygulamamız başladı, devam ediyor. Bugüne kadar deprem bölgesindeki 11 ilimizde toplamda 60 bin Esen Kart dağıtıldı. Her ayın 15'inde Esen kart ödemelerini düzenli olarak yapıyoruz."

Yerlikaya, deprem bölgesindeki 2 milyon 272 bin 628 binanın ilk etapta hasar tespitlerinin bitirildiğini ifade ederek, 60 bin 421 binanın enkazının tamamen kaldırıldığını anlattı.

Ağır hasarlı binaların yüzde 50'sinin enkazının da kaldırıldığını dile getiren Yerlikaya, "Kalıcı konutlarla ilgili de önemli bir aşamaya geçildi. Hamdolsun hak sahipliğinde sona yaklaştık. Bu incelemeleri bitirdik. Askıya verildi. Askı sürecindeyiz. Bu arada hazır fırsat bulmuşken vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü hak sahipliğiyle ilgili askı sürecinde süre 15 gün. Bu sürede hak sahibi olmadığıyla ilgili bir karar görüyorsa, itirazı varsa onlardan itirazlarını yapmalarını bekliyoruz. Biz hükümet olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarımız, halkımızla el ele verdik. Bütün imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ülke için şehit olanlara minnettar olduklarını, onların ailelerinin ise kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliği için durmadan mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(Bitti)