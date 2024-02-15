İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İliç'teki Altın Madeni Göçüğü İncelemelerinde Bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen siyanürlü liç göçüğüne dair incelemelerde bulundu ve işçilerin aileleriyle bir araya geldi. AFAD koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, işçilerin olabileceği yerlerde çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen siyanürlü liç göçüğüne dair incelemelerde bulunan ve işçilerin aileleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Afad Koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İşçilerimizin olabileceği yerlerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"Erzincan İliç'te maden ocağında meydana gelen olay sonrasında işçilerimizin kıymetli ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. AFAD Koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İşçilerimizin olabileceği yerlerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık."