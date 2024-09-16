İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'da İncelemelerde Bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'a gelerek Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü ziyaretlerinde bulundu. Burada Türkiye'nin huzuru için yapılan çalışmaları değerlendirecek.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Hatay Havalimanı'nda Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Yerlikaya Hatay Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra AFAD İl Müdürlüğü'nde 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılacak. Bakan Yerlikaya burada Hatay'da yürütülen çalışmaları değerlendirecek.