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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. EXPO Kisecik'te Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile görüşen Yerlikaya, Dörtyol'da esnafla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ayrıca, Erzin-Dörtyol arasında tamamlanan 11,5 kilometrelik yolda incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, Erzin Kaymakamlığı'nı ziyaret etti ve Yıldırım-3 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın ailesini de unutmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yerlikaya, Hatay programları kapsamında, EXPO Kisecik'te Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile görüştü.

Daha sonra Dörtyol ilçesine geçen Yerlikaya, Atatürk Caddesi'nde esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bakan Yerlikaya, Erzin-Dörtyol arasında yapımı tamamlanan 11,5 kilometrelik yolda da incelemelerde bulundu.

Daha sonra Erzin Kaymakamlığını ziyaret eden Yerlikaya, burada Kaymakam Onur Özaydın ile bir araya geldi.

Yerlikaya, 5 Ekim 2020'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın Erzin ilçesindeki ailesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

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