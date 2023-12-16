İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Güvenlik Konseptimizin Temelini 'Önleyici Güvenlik Paradigması' Oluşturmakta.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "Artık güvenlik konseptimizin temelini 'Önleyici güvenlik paradigması' oluşturmaktadır. Hedefimiz, ülkemize yönelik tüm güvenlik risklerini ortadan kaldırmaktır. Genel olarak tüm asayiş hizmetlerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çatısı altında dijital ağırlıklı, önleyici kolluk karakteri ön planda ve tüm sistemlerin entegre olduğu bir şehir güvenliği altyapısı oluşturuyoruz. Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukuk devleti ve demokrasi içinde hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, Türkiye’nin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri; Türkiye’yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmaktır. Asayiş vizyonumuz, önleyiciliği esas alan bir güvenlik yaklaşımıdır. Suçun oluşmasını önlemek, insanların zarar görmemesini sağlamak birinci önceliğimizdir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "Artık güvenlik konseptimizin temelini 'Önleyici güvenlik paradigması' oluşturmaktadır. Hedefimiz, ülkemize yönelik tüm güvenlik risklerini ortadan kaldırmaktır. Genel olarak tüm asayiş hizmetlerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çatısı altında dijital ağırlıklı, önleyici kolluk karakteri ön planda ve tüm sistemlerin entegre olduğu bir şehir güvenliği altyapısı oluşturuyoruz. Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukuk devleti ve demokrasi içinde hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, Türkiye'nin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri; Türkiye'yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmaktır. Asayiş vizyonumuz, önleyiciliği esas alan bir güvenlik yaklaşımıdır. Suçun oluşmasını önlemek, insanların zarar görmemesini sağlamak birinci önceliğimizdir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hükümet adına söz alarak bakanlığının bütçesi üzerine konuştu. Bakan Yerlikaya, şunları dile getirdi:

"TERÖRLE MÜCADELEMİZİ ARA VERMEDEN SÜRDÜRECEĞİZ. TERÖRÜN FİNANSMANIYLA MÜCADELEMİZİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ"

"Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. Güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terör bitme noktasına geldi. Kapsamlı bir model olarak çerçevesi çizilen ve 'Tehdidi kaynağında yok etme', 'Olay sonrası değil kesintisiz operasyon', 'Yerli ve milli kaynaklarla yüksek beşeri ve teknik kapasite kullanımı' ile 'Teröre karşı mücadele yanında terörizme karşı mücadele' gibi 4 temel unsur üzerine inşa edilen 'Güvenlik Konsepti' başarıyla uygulanmış ve sonuç alınmıştır. AK Parti öncesinde güvenliği sadece devlet mekanizmalarını korumak şeklinde değerlendiren anlayış değişmiştir. Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz. Terörün finansmanıyla mücadelemizi derinleştireceğiz. Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı, demokrasiyi ve hukuku güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu amaçlar doğrultusunda; 2023 yılının ilk 11 ayında PKK, FETÖ, DEAŞ VE sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764'ü tutuklandı, 3 bin 705'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bin 69 terörist ise etkisiz hale getirildi. Terörün finansmanına yönelik düzenlenen 189 operasyonda ise,

bin 133 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 163'ü tutuklandı. 28 milyon lirayı aşkın para ele geçirildi. Yine ülkemizde düzenlenmek istenen 118'i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

"TEMEL HEDEFİMİZ, İNSANLIK SUÇU OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ UYUŞTURUCUNUN ÜLKEMİZ İÇİN ULAŞILMAZ VE YASAKLI BÖLGE OLMASINI TEMİN ETMEKTİR"

2023 yılının ilk 11 ayında, Organize Suç Örgütlerine yönelik toplam 401 operasyon gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucu 5 bin 879 şüpheli şahıs gözaltına alındı; Bunların 2 bin 88'i tutuklandı, bin 356'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde, 15'i ulusal ve uluslararası, 275'i Yerel, 36'sı Bölgesel olmak üzere toplam 326 organize suç örgütü çökertildi. Bizim temel hedefimiz, insanlık suçu olarak gördüğümüz uyuşturucunun ülkemiz için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını temin etmektir. 2023 yılının 11 ayında zehir tacirlerine yönelik 224 bin 605 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 280 bin 576 şüpheli şahıs gözaltına alındı, Bunların 28 bin 112'si tutuklandı. 10 bin 767'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucu ile mücadeleyi uluslararası düzeyde de yürütüyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında 6 ülke ile 5 uluslararası operasyona imza attık. Yapılan bu operasyonlar, sahada verilen mücadeleler sayesinde, 2017 yılında ülkemizdeki madde bağlantılı ölüm sayısı 941 iken; bu yılın 11 ayında bu sayı 136'ya düştü.Evet düşüş büyük ama yeterli görmüyoruz. Biz 1 rakamını dahi kabul etmiyoruz.

"YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMARA YÖNELİK MÜCADELE STRATEJİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Suç ve suç unsurlarının siber dünyaya taşındığı gerçekliğinden hareketle, milletimizin hukukunu ve güvenliğini sadece sokakta değil, sanal ortamda da korumayı ve bu alanda mücadele etmeyi stratejik önceliklerimiz arasına aldık. Terörün en önemli finans kaynakları arasında gördüğümüz yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik mücadele stratejilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Sanal Devriyelerimiz, sanal kumar oynatan bu tür yapıların dijital ayak izlerini takip ediyor. Bu kapsamda son 11 ayda SİBERGÖZ operasyonlarımızla terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis ile ilgili bin 235 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu, 4 bin 805 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların bin 660'ı tutuklandı. Çocuk istismarına yönelik ise düzenlediğimiz 757 operasyonda 93 şahıs tutuklandı. Aynı dönemde, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 1 milyon 43 bin hesapla ilgili çalışma yapıldı. 19 bin 948 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 2 bin 183 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bunların 190'ı tutuklandı.

"GÜVENLİK KONSEPTİMİZİN TEMELİNİ 'ÖNLEYİCİ GÜVENLİK PARADİGMASI' OLUŞTURMAKTA. HEDEFİMİZ, ÜLKEMİZE YÖNELİK TÜM GÜVENLİK RİSKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK"

Artık güvenlik konseptimizin temelini 'Önleyici güvenlik paradigması' oluşturmaktadır. Hedefimiz, ülkemize yönelik tüm güvenlik risklerini ortadan kaldırmaktır. Genel olarak tüm asayiş hizmetlerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çatısı altında dijital ağırlıklı, önleyici kolluk karakteri ön planda ve tüm sistemlerin entegre olduğu bir şehir güvenliği altyapısı oluşturuyoruz. Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukuk devleti ve demokrasi içinde hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, Türkiye'nin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri; Türkiye'yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmaktır. Asayiş vizyonumuz, önleyiciliği esas alan bir güvenlik yaklaşımıdır. Suçun oluşmasını önlemek, insanların zarar görmemesini sağlamak birinci önceliğimizdir. Sahaya iyi bastığımız için son 11 ayda, mal varlığına, kişilere, millete, devlete ve topluma karşı işlenen tüm suçlarda azalma yaşanırken; aydınlatma oranımız ortalama yüzde 91'e ulaştı. Yine aynı dönemde 'Kişilere karşı' meydana gelen önemli 10 suçta da azalma meydana geldi. Aydınlatma oranımız ise ortalama yüzde 96,7.

"BİZİM ASIL MÜCADELE ALANIMIZI DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİ OLUŞTURUYOR"

1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ülkemizde; 3 milyon 237 bin 585'i geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 113 bin 761'i ikamet izni ile kalanlar: 262 bin 638'i uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam: 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor. Defaatle belirttiğimiz gibi bizim asıl mücadele alanımızı düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri oluşturuyor. Bu hedefimiz doğrultusunda da; ne düzensiz göçmenlere ne de göçmen kaçakçılığı organizatörlerine asla geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin son 11 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda ülke genelinde 234 bin 92 düzensiz göçmen yakalandı. Yine bu operasyonlarda 9 bin 256 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken, bunların 3 bin 68'i tutuklandı. Bin 228'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Yine son 11 ayda sadece İstanbul'daki 2 havalimanından, vize, vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 309 bin 485 yabancı çıkış yapıp ülkelerine döndü.

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ BİR AN EVVEL KALICI KONUTLARINA KAVUŞTURMAK İÇİN 2024 BÜTÇEMİZDEN AFAD BAŞKANLIĞIMIZA YAKLAŞIK 672 MİLYAR LİRA ÖDENEK AYRILDI"

Doğrudan 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası milletçe el ele verdik, 'Asrın Felaketini' asrın dayanışmasına dönüştürdük. Depremden hemen sonra yaraların bir an evvel sarılması için AFAD eliyle geçici barınma alanları kuruldu. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, yakını vefat edene yardım ödemesi kapsamında 43 milyar lira nakdi yardım yapıldı. Ayrıca yıkım enkaz ödemeleri, konteyner alt yapıları, konteyner bakım onarım giderleri, çadır ve çadır içi malzeme temini kapsamında 99 milyar lira ödenek harcandı. Bu dönemde, 384 konteyner kentin kurulumu gerçekleşti. Tek gayemiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel kalıcı konutlarına kavuşturmaktır. Bu amaçla; İçişleri Bakanlığı olarak 2024 yılı bütçemizden AFAD Başkanlığımıza yaklaşık 672 milyar lira ödenek ayrıldı. Kalıcı konutlarla ilgili en önemli husus hak sahipliği süreci. Hak sahipliğiyle ilgili 441 bin 969 talep kabul edildi. Bunların 389 bin 334'ü konut, 40 bin 996'sı işyeri ve 11 bin 639'u ahır. Yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağız. İl, ilçe merkezlerinde deprem konutu, kırsalda köy evi yapımı için 250 bin bağımsız bölümün inşasına başlandı. İl ve ilçe merkezlerinde 41 bin kırsalda 5 bin olmak üzere yakın zamanda inşallah 46 bin deprem konutunun da teslimi planlanıyor. Bunun yanında konutunu yerinde yapmak isteyen afetzedelerimiz için 'Yerinde Dönüşüm Kredisi' hayata geçirildi ve yaklaşık 240 bin başvuru alındı. Devlet ve millet el ele vererek yaşadığımız bu acı günleri geride bırakacağız."