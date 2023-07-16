İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan polislerin isimlerini altın harflerle yazdırdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan polislerin isimlerini altın harflerle yazdırdıklarını belirtti. Şehitleri anma programında konuşan Yerlikaya, Türk milletinin kahramanca göğüs gerdiğini vurguladı ve FETÖ ile işbirliği yapanlara seslendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi esnasında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Gölbaşı Yerleşkesi'nde şehit olan polislerin tarihe isimlerini altın harflerle yazdırdıklarını belirtti.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında hedef aldığı noktalardan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, ilk olarak darbe girişimi gecesi yerleşke içerisinde ilk bombanın düştüğü Havacılık Daire Başkanlığındaki alanı ziyaret etti.

Darbe girişimi esnasında Özel Harekat Başkanlığında şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı bölümlere karanfil bırakan Yerlikaya, programa katılan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatan uğruna büyük bedeller ödeyen Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adını tarihe şanla ve şerefle yazdıran Türk milletinin çok sınandığını, çok badireler atlattığını ve tüm zorluklara rağmen kahramanca göğüs gerdiğini söyleyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Gün geldi, Medine'yi müdafaa etti, gün geldi, peygamber efendimizin mescidini korudu bu aziz milletin evlatları. Gün geldi Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın kandillerinde yağ oldu, yandı. Çanakkale'yi geçilmez, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı aşılmaz kıldılar. Çünkü biz, Türkiye'yiz, kutsal bir davanın hizmetkarlarıyız. Biz asil Türk milletiyiz."

Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla vatandaşların korkusuzca sokaklara döküldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İşte bundan tam 7 yıl önce, o 15 Temmuz gününün akşamında, zifiri bir karanlık çöktü güzel ülkemizin dört bir yanına. İşgal dönemlerinde dahi yaşanmayan bir ihanet gecesi yaşandı o gece. Hainler, halkımızın üzerine ateş açtılar, tanklarla üzerine yürüdüler. Gazi Meclisimizi ve şu an içinde bulunduğumuz bu kahramanlar ocağını bombaladılar. ve işte o anlarda Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya haykırdı. 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar' dedi. 'Başaramayacaksınız' dedi, 'Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz' dedi ve hamdolsun dediği gibi de oldu."

"Ecdadımızdan aldıkları şanlı sancağı yere düşürmediler"

Şehitlerin adlarının yüreklere nakşolduğunu ve aziz hatıralarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Yerlikaya, "Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında 51 kahramanımız, istiklalimize, irademize ve vatanımıza kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper ettiler. Tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran o kahramanlar, ecdadımızdan aldıkları şanlı sancağı, yere düşürmediler." dedi.

FETÖ ile işbirliği yapanlara ve Türkiye'yi ihanet çetelerine teslim etmeye çalışanlara seslenen Yerlikaya, "Çok korktunuz değil mi bizim aslanlarımızdan, özel harekatçılarımızdan? Çok korktunuz değil mi? Ama korkun, korkun zaten. Şehitlerimiz burada nasıl son nefeslerini verdiyse, sizlerin de nefesiniz kesilecek korkudan. Korkun. FETÖ'cüler, o hainler yaptıklarının bedelini ödüyorlar ve misliyle ödemeye devam edecekler. Devletimiz, bütün kurumlarıyla firarda olanların da ensesindedir. Buradan bir kez daha söylüyorum. Hiçbiriniz kaçacak delik bulamayacaksınız." diye konuştu.

"Ölümü öldürmek için meydanlara indiler"

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız da tanklara, uçaklardan atılan bombalara, üzerlerine doğrultulan en ağır silahlara karşı gövdesini çelikten bir zırh yapan Türk milletinin asil ve dirayetli duruşunun, 15 Temmuz destanının temelini oluşturduğunu söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece meydanlara çıkanları, şehit ve gazi olanları unutmayacaklarını vurgulayan Ayyıldız, "O gece Çanakkale ruhuyla ortaya konan cesareti, ölümü öldürmek için meydanlara inen yiğitleri, bu milletin iradesine, izzetine, istikbaline göz dikenler karşısında verilen destansı mücadeleyi unutmadık, unutturmayacağız. Tüm hainler bilsin ki söz konusu vatan olduğunda hepimiz bir an bile tereddüt etmeksizin, aynı fedakarlığı ve cesareti gösterme kararlılığındayız." diye konuştu.

EGM Havacılık Dairesi Başkanı Hakan Çetin, EGM Özel Harekat Başkanı Selami Türker, şehit komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın annesi Hikmet Doğanay ve gazi polis memuru Selmani Terzi de birer konuşma yaptı.

Programın sonunda, yerleşke içerisinde bulunan camide sela okundu, emniyet mensupları şehitler için dua etti.