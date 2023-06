İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te konteyner kent ziyaretinde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayramın hemen sonrasında hem Gaziantep'te hem diğer 10 ilde tesislerde misafir ettiğimiz ve çadır alanlarında kalan hemşerilerimizden konteynere geçmek isteyenleri oraya, kira yardımı almak isteyen varsa da kira yardımına alacağız." dedi.

Yerlikaya, beraberinde eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bayram ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şehitlikte düzenlenen programda, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi. Mezarlıklara karanfil bırakan Bakan Yerlikaya, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Yerlikaya ile beraberindekiler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

Yerlikaya, ardından İslahiye Geçici Yaşam Alanı'nda depremzedelerle buluştu.

Burada konuşan Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 şehrin yüzyılın felaketini yaşadığını hatırlattı.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin, hükümetin, milletin kenetlendiğini belirten Yerlikaya, dünyanın bu süreçte asrın dayanışmasına şahit olduğunu söyledi.

Yerlikaya, depremin olduğu andan itibaren hep beraber yaraları sarmak ve yaşamı normal hale getirmek için çalıştıklarını anlatarak, kalıcı konutların yapımının da hızla sürdüğünü ifade etti.

Depremzedelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ve bayramlarını kutladığı mesajını getirdiğini aktaran Yerlikaya, afetzedelerin kalıcı konutlarını zamanında teslim ederek, oralara evlerine uğurlamak istediklerini kaydetti.

Yerlikaya, vatanı kendilerine emanet eden şehitlere, gazilere ve depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Tekrar sizlere baş sağlığı diliyoruz. Allah bir daha bu acıları bize yaşatmasın. Sizleri hep güçlü, kuvvetli, umutlu, heyecanlı görmek ve bu yavrularımızı, gençlerimizi de büyük, güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılı ideallerine uygun ve şanlı bayrağımızı gönderde hep nazlı ve gururla dalgalandıracak bir nesil olmaları için de sizlerle beraber gayret edip, dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gaziantep'te şu an tesislerde 746, çadır alanlarında 4 bin 600, konteynerde ise 16 bin hanede 51 bin 800 depremzedenin yaşamını sürdüğünü aktaran Yerlikaya, kentte 18 bin 741 kişinin de kira yardımından faydalandığını söyledi.

"5 Şubat ve öncesinde olduğu gibi"

Yerlikaya, göreve başladığı ilk günden bu yana kabinedeki arkadaşlarıyla deprem bölgesindeki şehirleri ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bayramın hemen sonrasında hem Gaziantep'te hem diğer 10 ilde tesislerde misafir ettiğimiz ve çadır alanlarında kalan hemşerilerimizden konteynere geçmek isteyenleri oraya, kira yardımı almak isteyen varsa da kira yardımına alacağız. Dolayısıyla kalıcı konuta geçinceye kadar olan hak sahibi olan kardeşlerimiz artık bayram ertesinde iki tür ya kira yardımı ya da bu şekilde bizim arzuladığımız, klimaları olan, içinde ocakları olan, artık dağıtacağımız ki Temmuz'un sonu itibarıyla bu süreci de Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Sıcak yemek dağıtımı için bugüne kadar gösterilen başarı Kızılay ve ilgili STK'larımızın her birine minnettarız, duamız onlarla, teşekkür ediyoruz ama artık sizlere bir kart dağıtacağız o kart aynı kredi kartı hüviyetinde, miktar olarak şimdi söylemiyorum daha sonra belirteceğiz artık bu kartın geçtiği her yerde alışverişlerinizi siz yapacaksınız ve akabinde 5 Şubat ve öncesinde olduğu gibi hanım kardeşlerimiz o özlediği evlerinde yemek pişirmeyi, evlatlarına, ailesine sofra hazırlamanın heyecanını Allah'ın izniyle tekrar yaşayacak. Buna Allah izin verirse bayramdan hemen sonra başlayacağız."

"Dualarınızın bereketine inanıyoruz"

Depremzedelerin kalıcı konutlara geçirilmesiyle ilgili çabalarının bulunduğunu anlatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Ortada Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü var. Yediden yetmişe sizin ihtiyaç duyduğunuz, aradığınız, hangi alanda olursa olsun, o hizmetler bilin ki gelişerek, sizlerle buluşacak. Bizim bir tek niyetimiz var sizin gönlünüzü kazanmak, sizin hayır duanızı almak. Mazlumun hayır duası bizimle beraber olsun, depremzede kardeşlerimizin hayır duaları devletimizin, milletimizin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın üzerinde olsun istiyoruz ve biz sizin dualarınızın bereketine inanıyoruz."

"41 binin yarısının neredeyse ihaleleri yapılmış"

Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca şehir merkezinde 15 bin 71, kırsalda 5 bin 107 kalıcı konutun ihalesinin yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşaatların nasıl gittiğini, gün be gün görüyorsunuz. Orta, ağır, yıkılmış, acil yıkılacak dediğimiz türde 41 bin 296 hane vardı. Daha şimdiden bu kısa süre içinde buradaki 41 binin yarısının neredeyse ihaleleri yapılmış. Biz hayırda acele ediyoruz, sizleri bir an önce evlerinizde buluşturmak noktasında acele ediyoruz. Daha önce de söyledik, kart verdiğimiz zaman 'ben engelliyim evladım, ben yemek pişiremem, şu an durumum buna müsait değil' diyen bir annemiz varsa o annemize diyoruz ki sen üzülme, başım gözüm üstüne. Biz o ailelerimizi buradaki idare tespit edecek, onlara yine önceki gibi beğendiği, razı olduğu yemek hizmetimizi yapmaya devam edeceğiz. Allah Gaziantep'imize, İslahiye'mize, Nurdağı'mıza tüm şehirlerimize, tüm cennet vatanımıza, gönül coğrafyamıza, tüm insanlığa tekrar bu acıları yaşatmasın diyoruz. Bizleri bu acının hissedildiği andan itibaren kenetleyen ve yaraları sarmak üzere bu yüzyılın dayanışmasını gösteren devletimize, milletimize zeval vermesin diyoruz."

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, personelle bayramlaşan Bakan Yerlikaya, ilçenin kütüphanesinde LGS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.