İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Eyüpsultan'da STK Temsilcileriyle Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Eyüpsultan'daki programları kapsamında Rami Bir Nefes Parkı'na gelen Yerlikaya, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Yerlikaya, daha sonra Rami Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileriyle buluştu. İlçedeki asayiş ve güvenlik konularının ele alındığı toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.