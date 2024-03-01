Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da Hat Sergisi Açılışına Katıldı

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geçmişin İzinde Hat Sergisi' açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını ve huzurun olduğu yerde her şeyin daha mükemmel hale geleceğine inandığını belirtti. Açılışta konuşan Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e destek istedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediyesince Galeri Eyüpsultan'da düzenlenen "Geçmişin İzinde Hat Sergisi"nin açılışına iştirak etti.

Yerlikaya, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzuru için 600 bin personelle yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

Her türlü suçu önlemek ve bunları aydınlatmak noktasında gayret gösterdiklerini belirten Yerlikaya, huzurun olduğu yerde her şeyin çok daha mükemmel hale geleceğine inandığı dile getirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in misafiri olduğuna değinen Yerlikaya, Köken'in ilçeye 5 yılda 90 eser bıraktığını ve yaşamın her alanına dokunduğunu ifade etti.

Yerlikaya, Gaziantep'te valiyken tanıştığı Köken'in o dönem Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olduğunu, İstanbul'da da mesai birlikteliklerinin devam ettiğini kaydetti.

Eyüpsultan'dan tekrar belediye başkan adayı olan Köken'e destek isteyen Yerlikaya, "Her anınızda, her zaman sizin yanınızda kalben olan Deniz Köken'i 31 Mart akşamı ilk sandıklar açıldığından son sandığa varıncaya kadar ve bu iş bitinceye kadar büyük bir şükürle, belediyenin emini olmak için seçtirmeye hazır mıyız?" diye sordu.

Yerlikaya, katılımcıların "hazırız" demesi üzerine, "Cenabıallah, Eyüpsultan ilçemizdeki tüm hemşehrilerimizi, tüm oy kullanacak kıymetli seçmenlerimizi bu son 5 yıldan beri gördüğü hayırdan, gördüğü o güzel 90 hizmetten ve şehir eminliği noktasında gördüğünden ayırmasın diyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

Bakan Yerlikaya ve katılımcılar, konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesip sergiyi gezdi.

Hat sanatıyla hazırlanan 49 eserin yer aldığı serginin ramazan boyunca açık olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Deniz Köken Eyüpsultan Türkiye Sanat Kültür Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim? Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Esen kimdir? MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kaç yaşında, nereli? Reşit Polat kimdir? AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kaç yaşında, nereli? Mahsun j hangi kanalda? Mahsun j nerede, hangi platformda yayınlanıyor? Bayram Çelik kimdir? MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Bayram Çelik kaç yaşında, nereli? Bekir Aksun kimdir? Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli? Serdar Soydan kimdir? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? Yavaş mı Altınok mu? 2024 Ankara Belediye Başkan adayları anketinde kim önde? Anketler ne söylüyor? Cengiz Ergün kimdir? MHP Manisa Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title