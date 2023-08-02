Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni görevlere atanan personeli tebrik etti

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title