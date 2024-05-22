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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin milletvekilleriyle bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmede Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verildi ve istişarelerde bulunuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, milletvekilleriyle yapılan görüşmeye bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı da katıldı.

Görüşmede milletvekillerine, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verildi, istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Güneydoğu Anadolu İçişleri Bakanı Güvenlik Politika Güncel Haberler

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