İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin milletvekilleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, milletvekilleriyle yapılan görüşmeye bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı da katıldı.

Görüşmede milletvekillerine, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verildi, istişarelerde bulunuldu.