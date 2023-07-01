İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, denizcilerin önündeki engellerin ve zorlukların aşılabileceğini vurgulayarak, bayramın anlamını ve önemini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Mavi Vatan sevdalarının önünde ne setlerin ne de büyük dalgaların durabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dün böyleydi, bugün böyle ve inşallah ilelebet böyle olacak. Denizlerimizdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, Türk denizcisinin en büyük bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlu olsun.

Denizcilerimizin piri Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı denizcilik tarihimizin tüm kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun."