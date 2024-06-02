İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken binada yaralanan bebeği ziyaret etti

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de çöken 4 katlı binada yaralanan 6 aylık Aygözel isimli bebeği, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Küçükçekmece'de 4 katlı bina çöktü. Enkazdan, 8 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 6 aylık Aygözel isimli bebeği ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Küçükçekmece'de çöken binada yaralanan 6 aylık bebeğimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor; doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor.

Çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Aygözel bebeğimize uzun ve hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah." ifadelerine yer verdi.