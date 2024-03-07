İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-9" operasyonlarında 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bölücü terör örgütüne yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da eş zamanlı "Bozdoğan-9" operasyonlarının yapıldığını bildiren Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün üniversite yapılanması Demokratik Öğrenci Meclisi (DÖM) ile gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu."