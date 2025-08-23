İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Artvin'de Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yerlikaya, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal ile Artvin Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Vali Ergün ve protokol üyelerince karşılanan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra İnönü Caddesi, Atapark ve Cami Meydanı'nda esnafı ziyaret eden Yerlikaya, bir lokantada cağ kebabı keserek gazetecilere ikram etti.

Çay ocağında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yerlikaya, daha sonra AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi.