İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile telefonla görüştü.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, Faeser ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakanla başta iç güvenlik, afet, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arası işbirliği konularında değerlendirmelerde bulunduk." bilgisini verdi.