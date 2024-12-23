İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanını kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti.

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Thomas Hans Ossowski ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Başkan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.