İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında; "Bundan tam 104 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla açılan TBMM bir ulusun kaderini değiştirdi. Milli Mücadele'nin en ateşten günlerinde İstiklal Savaşımızı yöneten Gazi Meclisimiz, mazlum milletlere de örnek oldu, ışık oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yerlikaya'nın mesajı şöyle:

"Bundan tam 104 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla açılan TBMM bir ulusun kaderini değiştirdi. Milli Mücadele'nin en ateşten günlerinde İstiklal Savaşımızı yöneten Gazi Meclisimiz, mazlum milletlere de örnek oldu, ışık oldu. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir' diyerek bu kutlu günü dünya çocuklarına armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun."