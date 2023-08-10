İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını belirtti ve operasyonu düzenleyen kahramanları tebrik etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi.
Bakan Yerlikaya 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA