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İçişleri Bakanı: 47 ilde 490 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı: 47 ilde 490 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucunda 47 ilde 490 hedef şahsa yönelik Paravan Operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde: 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik Paravan Operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor Devletimizin ve Milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Operasyon Güncel Haberler

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