İçişleri Bakanı: 4 Suç Örgütünün Elebaşları Yakalandı, 11 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticari yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan Kuyu-4 operasyonunda suç örgütlerinin elebaşlarının yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilere ait 11 milyar liralık mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında neticesinde İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların sonucunda İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir'de "KUYU-4" operasyonları düzenlendi. 4 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın

Türkiye'de ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi.

Elebaşılığını Mert (Orhan) Ünğan'ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri öğrenildi. Örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda bulunan E.D. isimli şüphelinin özellikle Balkan ülkelerinden Türkiye'ye getirilen skunk ve orta doğu ülkelerinden temin edilen eroinden sorumlu olduğu belirlendi. A.N., S.İ., E.Ş., L.T., Ö.A., T.A., M.A.A., İ.A., isimli yöneticilerin tüm saha operasyonlarını yönettikleri tespit edildi

BAKAN YERLİKAYA SOSOYAL MEDYADAN DUYURDU

Operasyonlarla ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Yerlikaya elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'la beraber 62 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Birbirleriyle bağlantılı 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde Türkiye ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 Ton 367 kilo uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları saptandı. Operasyonda şüphelilere ait toplam değeri 11 Milyar lira olan 200 taşınmaz malvarlığına, 85 motorlu araca, 30 şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu. Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 para sayma makinesi, çok miktarda döviz, Türk Lirası ile çok sayıda altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.