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İçişleri Bakanı: 35 Şüpheli Yakalandı, 3 Milyar 600 Milyon TL Hareketlilik Tespit Edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği 'Siberağ-1' operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandığını ve hesaplarında 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği tespit edildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen 'Siberağ-1' operasyonlarında hesaplarında 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Bilişim sistemine girme', 'Yasa dışı bahis' ve 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik 'Siberağ-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli toplam 13 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, banka hesaplarında toplam 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, dijital materyal ile döviz ve TL ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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