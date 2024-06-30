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İçişleri Bakanı: 2 Milyon 786 Bin 451 Araç Denetlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini ve 433 bin 207 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından, 20-27 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini ve 433 bin 207 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından, 20-27 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 140 bin 947, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 308, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 678, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433 ve Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplamda 433 bin 207 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Açıklamasında yolculuklarda trafik kurallarına uyulması ve aşırı hız yapılmaması gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, "Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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