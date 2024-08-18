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İçişleri Bakanı: 1 Milyon 971 Bin 985 Araç Denetlendi, 447 Bin 672 Sürücüye Ceza Kesildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini ve 447 bin 672 sürücüye ceza kesildiğini açıkladı. Denetimlerde aşırı hız, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama gibi ihlallerin tespit edildiği belirtildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 8-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini, 447 bin 672 sürücüye ceza kesildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye genelindeki denetimlerde, 8-15 Ağustos'ta 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 275 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 134 bin 588, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 165, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 102 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 710 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım"

Yerlikaya, bu yılın 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiği bilgisini verdi. Yerlikaya, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hız ile etkin mücadele yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası kara yollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil 'Mobil Hız Tespit Sistemleri' ile takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim."

Kaynak: ANKA / Güncel

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