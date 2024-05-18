İçişleri Bakanı: 1 Haftada 416 Bin 230 Trafik Cezası Kesildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiğini toplam 416 bin 230 cezai işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 9-16 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında, 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı.104 bin 382 araca aşırı hız işlemi başta olmak üzere toplam 416 bin 230 işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.#HayatlaYarışılmaz!"