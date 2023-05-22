İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Şırnak'taki tenis turnuvasında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Evlatlarımızın hep gülmesi ve neşeli kalabilmesi, hem kendi geleceklerine hem de Türkiye geleceğine inançla sarılabilmeleri için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımız liderliğinde bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Evlatlarımızın hep gülmesi ve neşeli kalabilmesi, hem kendi geleceklerine hem de Türkiye geleceğine inançla sarılabilmeleri için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımız liderliğinde bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Şırnak Üniversitesi'nde "2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası" dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini anlattı.

Bugün gelinen noktada devletin kararlı duruşu sayesinde dünyanın en huzurlu ülkelerinden birinde yaşadıklarını vurgulayan Ersoy, "Bugün çok şükürler olsun ki Şırnak, Hakkari, Mardin, Van, Siirt, Batman, New York'tan, Paris'ten, Brüksel'den daha huzurlu, Londra'dan daha güvenli." dedi.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek istediğimiz, bu huzur ve güven ortamının devam etmesi. Afganistan'dan Fas'a kadar bütün bu coğrafyada tek başına dimdik ayakta kalabilen devletimizin ve vatanımızın bu bütünlüğü içerisinde hep birlikte kardeşçe huzur, barış içinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Tek istediğimiz, sporun ve sanatın her alanında vatandaşlarımızın varlıklarını sürdürmelerini, etkinliklere katılabilmelerini sağlayabilmektir. Hiç kimsenin ağzımızın tadını bozmasına izin vermeden birbirimize sarılarak, inanarak ve güvenerek bu topraklarda huzurun ve güvenin tadını çıkarmaya, mutlu bir şekilde yolumuza devam etmeye gayret göstereceğiz."

"Bize onlarca yıl sonra kayıp vermemeyi, şehit cenazelerine gitmemeyi, huzur içerisinde birlikte yaşamayı çok görenlere bundan sonra asla izin vermeyeceğiz." diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın elinin kalemden başka bir şey tutmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın 13-15 yaşlarında telef edilmelerine izin vermeyeceğiz. Dolaylı yoldan telef etmek isteyenlere, bu ülkeyi kendi zalim çıkarları için hain alçak emelleri için karıştırmak isteyenlere, bizim evlatlarımızın kanı, canı üzerinden kendilerine gelecek kurmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz. Evlatlarımızın hep gülmesi ve neşeli kalabilmesi, hem kendi geleceklerine hem de Türkiye geleceğine inançla sarılabilmeleri için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımız liderliğinde bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz."

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise ev sahipliği yaptıkları ikinci uluslararası organizasyonun heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bilgin, "İnşallah bundan sonra bunun çeşitliliğini artırarak kentimizi daha fazla noktalara taşıyacağız. Artık Şırnak deyince spordan, kültürden, sanattan, ekonomiden, petrol üretiminden bahsedilen bir şehir haline gelecek. Bu bir hayal değil. En kısa zamanda hep birlikte bunu yaşıyor olacağız. Organizasyonun hayırlı olmasını diliyor, katılımcı sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da federasyon olarak tenisin tabana yayılması noktasında önemli projeler geliştirmek, stratejiler oluşturmak için önemli mesafeler katettiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise 79 bin 752 aktif sporcu sayısı ile Türkiye'de bu alanda ilk sırada bulunduklarını, yaptıkları organizasyonlarla son yıllarda sporla, sanatla, kültürle anılan bir kent olduklarını belirtti.

Programda Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından organizasyona 7 ülkeden katılan 66 tenisçi ile çeşitli spor dallarında derece elde eden sporcuların kortej yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvaya, Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den sporcular katılıyor.