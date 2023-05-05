İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Sinop'ta 'Terör Gerçeği ve Türkiye' söyleşisine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'un Boyabat ilçesinde "Terör Gerçeği ve Türkiye" konulu söyleşiye katıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin bilgi veren Ersoy, bugüne kadar yaptıkları mücadele sonucu terör örgütlerine büyük darbe vurduklarını söyledi.

Hedeflerinin dağlarda terör örgütü üyesi bırakmamak olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Biz kendi silahlarımızı kendimiz üretiyoruz. Artık kimseye ihtiyacımız kalmadı. Terör bölgesinde 24 saat gözetlemediğimiz bir alan kalmadı. 'İHA'lara dokunacağız' söylemleri oradan gelmektedir.

Geldiğimiz noktada bu memlekette ana muhalefet lideri ve cumhurbaşkanı adayının düzenlediği mitingde sloganlar atılıyor, birileri de onları zafer işaretiyle selamlıyor. Bu milletin evlatlarına bu milletin şehitlerinin emanetlerine bu kadar saygısızlık yapılabilir mi? Bu vatanı kimseye bir seçim için peşkeş çektirmeyiz."