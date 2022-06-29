İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, selin etkili olduğu Yığılca'da incelemelerde bulundu İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı Düzce'nin Yığılca ilçesinde inceleme yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı Düzce'nin Yığılca ilçesinde inceleme yaptı. Vali Cevdet Atay ile ilçede hasar gören yerleri gezen Ersoy, ilk olarak Hoşafoğlu köyü Aksu Mahallesi'nde hasar gören Aksu-Kırık bağlantı köprüsünü inceledi. Daha sonra ilçe merkezindeki Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi bağlantı köprüsüne geçen Ersoy, burada yetkililerden bilgi aldı. Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş ve Belediye Başkanı Rasim Çam, ilçedeki hasarlara ilişkin Ersoy ve Atay'a bilgi verdi. AA / Gökhan Alkan - Güncel mehmet ersoy Yığılca Düzce su Güncel Haberler

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