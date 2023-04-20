İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çankırı'da trafik denetimine katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çankırı'da trafik denetimine katıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çankırı'da trafik denetimine katıldı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluşan Ankara-Çankırı kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde polis ekiplerince uygulama yapıldı.
Bakan Yardımcısı Ersoy da Vali Abdullah Ayaz ile denetime katılarak vatandaşlarla sohbet etti.
Yola çıkan vatandaşların bayramını kutlayan Ersoy, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye etti.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel