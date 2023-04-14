İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Bingöl'de toplantıya katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bingöl'de düzenlenen toplantıya katıldı.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erdil, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Vali Kadir Ekinci, Adaklı, Genç, Kiğı, Yayladere ilçelerinin kaymakamları ile bir araya geldi.

Toplantıda, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat da yer aldı.

Daha sonra Karlıova ilçesine geçen Erdil, burada Karlıova, Solhan ve Yedisu ilçelerinin kaymakamları ile toplantı yapacak.