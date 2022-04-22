İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi.

ÇANKIRI (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi.

Çataklı, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Rektör Çiftçi'den üniversite hakkında bilgi alan Çataklı, daha sonra Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi önünde gençlik liderlerine yönelik iftar programına katıldı.

Çataklı ile beraberindeki Vali Ayaz, Rektör Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve MHP İl Başkanı Ahmet Kurt, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i de ziyaret etti.

Esen'den kent hakkında bilgi alan Çataklı, daha sonra kentten ayrıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

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