İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan Bayram Trafik Uyarısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, trafik kurallarına uyulması ve dikkatli olunması gerektiğini belirterek, bayram günlerinin acı günler olmaması için uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Türkiye'nin dört bir yanına dağıldık ancak acı haberler geliyor, üzülüyoruz. Aman ha trafik kurallarına, hız limitlerine riayet edelim, kemerimizi takmadan yola çıkmayalım. Uykusuz, yorgun, asla yola çıkmayalım. Bayram günümüz, acı günümüz olmasın." dedi.

Çanakkale Valiliği'ni ziyaret eden Turan, Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Turan, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile bakan yardımcılarının atamalarının yapıldığını hatırlattı.

Başta Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere ilgili birimlerin amiri olarak göreve başladıklarını belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara dışı ilk programımızı baba ocağımız Çanakkale'mize yaptık. İlk resmi ziyaretimizi de çok kıymetli Vali'mize yapıyoruz. Çanakkale bizim için bir sevdadır, Cumhuriyetimizin ön sözüdür, şehitler diyarıdır, çok özel topraklardır. 'Günümüz Çanakkale, bugünümüz Çanakkale, yarınımız Çanakkale olacak' demiştik. Sorunlarımızı biliyoruz, çözmek için büyük bir motivasyonumuz, irademiz var. Siyasetiyle, bürokrasisiyle, güvenlik güçlerimizle, şehrimizin, ülkemizin tüm sorunlarını büyük bir uyumla çözmek için gece gündüz çalışacağız."

Bülent Turan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini anımsatarak, yollardaki araç yoğunluğuna değindi.

Tatil beldelerine gitmek ve aile büyüklerini ziyaret etmek amacıyla yoğun trafiğin yaşandığını vurgulayan Turan, "Türkiye'nin dört bir yanına dağıldık ancak acı haberler geliyor, üzülüyoruz. Aman ha trafik kurallarına, hız limitlerine riayet edelim, kemerimizi takmadan yola çıkmayalım. Uykusuz, yorgun, asla yola çıkmayalım. Bayram günümüz, acı günümüz olmasın. Hepinizin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

Turan'a ziyaretinde 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ile İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder de eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Turan, kentteki programı kapsamında Çanakkale Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Hastane Bayırı Şehitliği ile trafik uygulama noktalarına da ziyarette bulunacak.