İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'deki Depremzedelerle Bayramlaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çanakkale'ye gelen depremzedelerle bir araya gelip, bayramlaştı. Turan, 'Deprem bölgesinden gelen çok sayıda misafirimiz var. Bugün bayramlaşmamızı kardeşlerimize ayırdık. Ümit ediyorum bir an önce inşaat süreci biter. Oranın tekrar eski günlerine huzurlu, sağlıklı günlerine dönmesine imkan sağlanır' dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çanakkale'ye gelen depremzedelerle bir araya gelip, bayramlaştı. Turan, "Deprem bölgesinden gelen çok sayıda misafirimiz var. Bugün bayramlaşmamızı kardeşlerimize ayırdık. Ümit ediyorum bir an önce inşaat süreci biter. Oranın tekrar eski günlerine huzurlu, sağlıklı günlerine dönmesine imkan sağlanır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Çanakkale'de Hüseyin Akif Terzioğlu Yurdu'nda kalan depremzedelerle bayramlaşarak, ihtiyaçlarını dinledi. Turan'a ziyarette Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve daire müdürleri eşlik etti.

"Hem Rabbimize yakınlaşmayı hem de kendi aramızdaki sosyal kesimlerin dertlerini anlamayı, dinlemeyi ve yakınlaşmayı sağlayan günler demek. O nedenle biz bu yakınlaşmanın ifadesi olarak Türkiye'mizin en doğusuyla en batısının, Malatyalının, Gazianteplinin misafir olduğu bu güzel topraklarda beraber bayramı geçirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle başta depremzedelerimiz olmak üzere bütün milletimizin bayramını yürekten tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet içinde, kazasız, belasız nice bayramlara ulaşmayı ümit ediyorum."