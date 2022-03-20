İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1126 kişinin yakalandığını, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, arananların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı.