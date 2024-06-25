İçişler Bakanı Yerlikaya: "Bayram Tatilinde 7 Bin 216 Kaza Meydana Geldi, 72 Kişi Hayatını Kaybetti"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, "Geçen yılki Kurban Bayramı tatiliyle kıyasladığımızda trafik kazalarında önemli düşüş var. Kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı azalıyor. Ama yeterli değil "dedi.

Ali Yerlikaya, 9 günlük tatil sürecinde meydana gelen kaza ve trafik denetimleriyle ilgili bakanlıkta açıklama yaptı.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince, meydana gelen trafik kazalarını, denetim rakamlarımızı ve bu istatistiklerin geçtiğimiz 9 günlük bayram tatilleriyle kıyaslamasını paylaşacağım. Trafik; terör, asayiş ve uyuşturucu gibi en önemli güvenlik problemlerinin başında geliyor. 'Önlenebilir halk sağlığı sorunu' olarak tanımlanan trafik kazalarını en aza indirmek için büyük bir çaba içindeyiz. Bildiğiniz üzere özellikle 9 günlük bayram tatillerinde, ülkemiz genelinde trafik akışı büyük ivme kazanıyor. Yollara çıkan araç sayıları artıyor ve sonuç olarak maalesef trafik kazalarında artışlar yaşanıyor. İşte bu amaçla; geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili öncesi, 'Hayatla yarışılmaz' dedik. Bu Kurban Bayramı tatili öncesi, trafik kurallarına uyalım ki, 'Yolun sonu bayram olsun' dedik. Özellikle siz medya mensuplarımız aracılığıyla sürücülerimizi uyardık. Ben, sosyal medya hesaplarımdan sürekli paylaşımlarda bulundum. Orada da hep vurguladığımız gibi 'Aşırı hızdan kaçınalım', 'Araçlarımızda emniyet kemerimizi takmayı ihmal etmeyelim', 'Araç kullanırken cep telefonlarımızla aramıza mesafe koyalım' dedik. Başka ne yaptık? Gece ve gündüz çalışan trafik ekip sayılarımızı artırdık. Denetim sayılarımızı artırdık.

"Trafik kurallarına uyarsak inanın kaza sayıları sürekli azalacak"

Bizim denetim sayılarını artırmaktaki amacımız daha fazla işlem uygulamak değil. Biz sürücülerimize işlem uyguladığımızda mutlu olmuyoruz. Ama değişmez bir gerçek var. Denetim sayıları arttıkça, kaza oranlarında büyük düşüşler yaşanıyor. Yine radar sayılarını artırdık. Özellikle virajlı ve hız yapmaya müsait yollarda. Şurası çok net. Ulaşım alt yapımız çok üst seviyelerde. Eğer trafik kurallarına uyarsak inanın kaza sayıları sürekli azalacak. Hatırlayın. Bartınlı 3 çocuk annesi tır şoförü Necla Akyol ablamız, bu bayramda, bir anne hassasiyetiyle uyarılarda bulundu. Necla Ablamızın hikayesini de, sürücülere verdiği öğütleri de sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Çünkü anneler hep haklıdır. Hep bizlerin iyiliğini düşünür, iyiliği için öğüt verir.

Üzerinde önemle durduğumuz bir diğer konu da otobüslerde emniyet kemeri takılmasıydı. Polisimiz, jandarmamız; otobüslere yönelik denetimlerde yolcuları hep emniyet kemeri takma konusunda uyardı. Bunun en çarpıcı örneğini de Eskişehir'deki bir denetim sırasında yaşadık. Bugün de aramızda bulunan trafik polisimiz Nihal Uzpeder, Bursa-Antalya seferi yapan otobüste hayati uyarılarda bulundu. Yolculara mutlaka ama mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiğini söyledi. O otobüs maalesef Kütahya'da şarampole yuvarlandı. Şükürler olsun ki kazada sadece 5 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Neden? Çünkü o otobüsteki yolcularımız Nihal polisimizin o uyarısından sonra emniyet kemerini takmışlardı. Trafik kazalarının önlenmesinde denetimlerin büyük önemi var. Bu amaçla; emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla denetimlerimizi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için arttırdık, artırmaya da devam edeceğiz."

Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı trafik verilerini de şöyle paylaştı:

"21 milyon 67 bin 377 araç otoyolları kullandı.

Günlük 34 bin 210, 9 günde toplam 66 bin 92 personel görev aldı.

3 milyon 687 bin 894 araç denetlendi.

47 bin 776 otobüs denetlendi. 7 bin 485 işlem yapıldı. 215 kazada 1 can kaybı yaşandı.

7 bin 216 kaza yaşandı. 72 kişi yaşamını yitirdi ve 12 bin 274 kişi yaralandı."

Ali Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trafik kazalarında önemli düşüş var"

"Geçen yılki Kurban Bayramı tatiliyle kıyasladığımızda trafik kazalarında önemli düşüş var. Kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı azalıyor. Ama yeterli değil. Çünkü biz 1 rakamını dahi çok fazla buluyoruz. El birliğiyle trafik kazalarının sayısını en aza indirebiliriz. Bunu başarabiliriz. Trafik kurallarına uydukça, trafik ekiplerimizi dinledikçe, aşırı hız yapmadıkça, emniyet kemerini ihmal etmedikçe ve diğer hassas konulara riayet ettikçe biz bunu başarabiliriz. Öncelikle bu bayram tatilinde, trafik kurallarına uyan, hayatla yarışmayan, yolun sonunu bayram yapan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."