İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (3)
Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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TUTUKLANDILARKayseri'de, içinde 61 bin euro olan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen S.A. ve eşi E.A. ile kızları E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Kayseri'de, içinde 61 bin euro olan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen S.A. ve eşi E.A. ile kızları E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel