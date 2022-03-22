İçinde 61 bin euro bulunan kasayı çalan 3 kişi yakalandı (3)

TUTUKLANDILAR

Kayseri'de, içinde 61 bin euro olan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen S.A. ve eşi E.A. ile kızları E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,